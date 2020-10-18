На Венері знайшли другу ознаку життя. Фото: shazoo.ru

https://racurs.ua/ua/n145269-drugu-oznaku-jyttya-vyyavyly-na-veneri-astronomy.html

Ракурс

В атмосфері Венери знайшли ще одну ознаку життя — амінокислоту, що містить ДНК.

Космічний апарат Європейського космічного агентства BepiColombo виявив на Венері гліцин, який вважається одним з будівельних блоків для органічного життя. Ця амінокислота була однією з перших молекул, які з’явилися на Землі. Про це повідомляє портал Arxiv.

Науковці вважають, що верхня атмосфера Венери може проходити такий же біологічний процес, як і Земля мільярди років тому.

Як відомо, у вересні американські вчені виявили у хмарах Венери газ фосфін, що може свідчити про наявність життя на планеті. Раніше вважалося, що фосфін може бути присутнім тільки на Землі.

Нагадаємо, активні вулкани можуть існувати на поверхні Венери. Результати наукового моделювання свідчать, що лава на планеті вивергалася всього кілька років тому.