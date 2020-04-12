Бельгійські вчені поставили під сумнів популярну теорію, фото:

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Учені з Вільного університету Брюсселя (Бельгія) запропонували нову теорію походження наявної сьогодні на Землі води. Згідно з провідною на сьогодні теорією, вся вода, яка опинилася на Землі в результаті формування нашої планети, випарувалася в результаті масштабної космічної катастрофи — зіткнення прото-Землі та планетарного зародку розміром з Марс, уламком котрого є Місяць.

Після цього, як вважається, воду на Землю знову принесли крижані астероїди, що у великій кількості падали на планету на певному етапі її історії, повідомляє видання EurekAlert.

Однак результати моделювань, проведених бельгійськими вченими, показують, що вода, якою ми зараз насолоджуємося на Землі, є на нашій планеті з моменту її утворення. Тож, ймовірно, вона перебувала достатньо глибоко під поверхнею, щоб пережити масштабне космічне зіткнення.

Такого висновку учені дійшли в результаті порівняння умов Землі з Венерою.

Землю та Венеру можна вважати сестрами-близнюками. Крім того, Земля та Венера порівняно близько розташовані одна від одної, тож повинні були отримувати з космосу один і той же тип матеріалів протягом своєї історії.

Однак у минулому їхня геологічна та кліматична еволюція різко розійшлися, що призводило до атмосферного тиску 92 бар та температури до 470° на Венері, на противагу м’яким умовам і тиску лише 1 бар на поверхні Землі.

Здійснивши моделювання впливу різних типів астероїдів, що містять різну кількість води, учені встановили, що багаті водою астероїди, які стикалися з Венерою і виділяли воду у вигляді пари, не можуть пояснити нинішній склад атмосфери цієї планети.

Це означає, що астероїдний матеріал, який потрапив на Венеру, а значить — і на Землю після гігантського зіткнення, не міг забезпечити поповнення Землі водою.

Ця дозволяє вченим припустити, що у Сонячній системі планети земної групи, ймовірно, сформувались із майже усім своїм запасом води, і повільно втратили її з часом. Так, оскільки Марс набагато менший за Землю, він, ймовірно, втратив всю свою воду, поки життя розвивалося на нашій планеті.

Нагадаємо, залишки мікроскопічної краплі стародавньої морської води допомогли ученим переписати історію еволюції Землі.