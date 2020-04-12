Бельгийские ученые поставили под сомнение популярную теорию

https://racurs.ua/n136627-uchenye-oprovergli-veduschuu-teoriu-proishojdeniya-vody-na-zemle.html

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Ученые из Свободного университета Брюсселя (Бельгия) предложили новую теорию происхождения имеющейся сегодня на Земле воды. Согласно с ведущей на сегодня теорией, вся вода, оказавшаяся на Земле в результате формирования нашей планеты, испарилась в результате масштабной космической катастрофы — столкновения прото-Земли и планетарного зародыша размером с Марс, осколком которого является Луна.

После этого, как считается, воду на Землю снова принесли ледяные астероиды, в большом количестве падавшие на планету на определенном этапе ее истории, сообщает издание EurekAlert.

Однако результаты моделирований, проведенных бельгийскими учеными, показывают, что вода, которой мы сейчас наслаждаемся на Земле, есть на нашей планете с момента ее образования. Поэтому, вероятно, она находилась достаточно глубоко под поверхностью, чтобы пережить масштабное космическое столкновение.

К такому выводу ученые пришли в результате сравнения условий Земли с Венерой.

Землю и Венеру можно считать сестрами-близнецами. Кроме того, Земля и Венера сравнительно близко расположены друг от друга, поэтому должны были получать из космоса один и тот же тип материалов на протяжении своей истории.

Однако в прошлом их геологическая и климатическая эволюция резко разошлись, что привело к атмосферному давлению 92 бар и температуре до 470° на Венере, в противовес мягким условиям и давлению только 1 бар на поверхности Земли.

Совершив моделирование влияния различных типов астероидов, содержащих разное количество воды, ученые установили, что богатые водой астероиды, которые сталкивались с Венерой и выделяли воду в виде пара, не могут объяснить нынешний состав атмосферы этой планеты.

Это означает, что астероидный материал, который попал на Венеру, а значит — и на Землю после гигантского столкновения, не мог обеспечить пополнение Земли водой.

Эта позволяет ученым предположить, что в Солнечной системе планеты земной группы, вероятно, сформировались с почти всем своим запасом воды и медленно потеряли ее со временем. Так, поскольку Марс гораздо меньше Земли, он, вероятно, потерял всю свою воду, пока жизнь развивалась на нашей планете.

Напомним, остатки микроскопической капли древней морской воды помогли ученым переписать историю эволюции Земли.