На Венере нашли второй признак жизни. Фото: shazoo.ru

https://racurs.ua/n145269-vtoroy-priznak-jizni-obnarujili-na-venere-astronomy.html

Ракурс

В атмосфере Венеры нашли еще один признак жизни — аминокислоту, содержащую ДНК.

Космический аппарат Европейского космического агентства BepiColombo обнаружил на Венере глицин, который считается одним из строительных блоков для органической жизни. Эта аминокислота была одной из первых молекул, которые появились на Земле. Об этом сообщает портал Arxiv.

Ученые считают, что верхняя атмосфера Венеры может проходить такой же биологический процесс, как и Земля миллиарды лет назад.

Как известно, в сентябре американские ученые обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Раньше считалось, что фосфин может присутствовать только на Земле.

Напомним, активные вулканы могут существовать на поверхности Венеры. Результаты научного моделирования свидетельствуют, что лава на планете извергалась всего несколько лет назад.