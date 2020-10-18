Задержание в Беларуси. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n145268-film-o-protestah-v-belarusi-snimaet-netflix.html

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Документальный фильм о протестах в Республике Беларусь снимает американская компания Netflix.

Героями ленты станут не только демонстранты, но и оппозиционер и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Съемки продолжаются уже около двух месяцев. Об этом 18 октября сообщил советник Тихоновской по международным делам Франак Вячорка, передает «Украинская правда».

Герои фильма-демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе. Членов съемочной группы уже даже задерживали, — отметил он.

Как известно, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Часть граждан считает результаты выборов сфальсифицированными в пользу официально объявленного победителем многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.

С тех пор в Беларуси продолжаются митинги, силовики с демонстрантами не церемонятся. По данным оппозиции, были задержаны более 12 тыс. человек, несколько человек погибли.

Ранее сообщалось, что американская компания Netflix снимает свой первый фильм в Украине — комедийный боевик «The Last Mercenary» с участием голливудского актера Жан-Клод Ван Дамма.