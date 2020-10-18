Затримання в Білорусі. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n145268-film-pro-protesty-v-bilorusi-znimaie-netflix.html

Ракурс

Документальний фільм про протести в Республіці Білорусь знімає американська компанія Netflix.

Героями стрічки стануть не лише демонстранти, а й опозиціонер та кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська. Зйомки тривають вже близько двох місяців. Про це 18 жовтня повідомив радник Тихоновської з міжнародних справ Франак Вячорка, передає «Українська правда».

Герої фільму — демонстранти, Координаційна рада та Світлана Тихановська. Зйомки проходять у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі. Членів знімальної групи вже навіть затримували, — зазначив він.

Як відомо, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Частина громадян вважає результати виборів сфальсифікованими на користь офіційно оголошеного переможцем багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

З того часу в Білорусі тривають мітинги, силовики з демонстрантами не церемоняться. За даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Netflix знімає свій перший фільм в Україні — комедійний бойовик «The Last Mercenary» за участі голлівудського актора Жан-Клод Ван Дамма.