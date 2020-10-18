Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n145267-453-kyyanyna-zarazylys-koronavirusom-za-dobu-karta.html

Ракурс

Захворювання на коронавірус за минулу добу, 17 жовтня, в Києві виявили у 453 осіб.

Заразилися 250 жінок віком від 24 до 89 років, 175 чоловіків віком від 18 до 82 рокiв, 15 дівчаток від двох до 16 років та 13 хлопчиків від одного до 17 років. Також вірус підчепив 21 медик. Про це 18 жовтня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

У Деснянському районі виявили 115 випадків зараження, а в Дніпровському — 58 випадків. Ще 53 киян заразилися в Оболонському районі. До лікарень столиці потрапили 50 пацієнтів, а інші лікуються вдома.

Побороти COVID-19 за добу зуміли 35 хворих, а загалом одужали вже 10 тис. 696 мешканців Києва. З початку епідемії захворіли 30 тис. 463 особи.

Нагадаємо, за 17 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 5 тис. 231 особи. Загалом із початку епідемії захворіли 298 тис. 872 особи, наразі хворіють 167 тис. 888 осіб.