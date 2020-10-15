Коронавірусна інфекція. Фото: health.mil

https://racurs.ua/ua/2745-sylna-slabkist-i-tuman-u-golovi-norma-chy-uskladnennya-koronavirusnoyi-infekciyi.html

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У всьому світі від коронавірусної інфекції видужали понад 28 млн осіб. На жаль, деяким ковід-пацієнтам швидко забути про вірус з короною не вийде: залишаються ускладнення, які ще довго псують життя. Це стосується не лише тих, хто переніс важку форму COVID-19. Як показує досвід лікарів і наукові дослідження, навіть здоровим молодим людям можуть знадобитися тижні, щоб позбутися відчуття нездоров'я і повернутися в норму.

Підступна коронавірусна інфекція — тривале нездужання та інші симптоми

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії повідомляє: серед пацієнтів, які потрапили у стаціонар через коронавірусну інфекцію, 45% потребують подальшого тривалого медичного нагляду. Згідно з липневим звітом CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань США), COVID-19 може спричинити тривале нездужання навіть у молодих людей, які не мають хронічних захворювань.

Дослідники провели телефонне опитування 292 респондентів з позитивним результатом ПЛР на інфікування коронавірусною інфекцію SARS-CoV-2. На момент тестування більшість з них (274 особи) мали явні симптоми COVID-19. Опитування проводилося за 14‒21 день після тестів. Кожен третій відповів, що ще не повернувся до свого звичайного стану здоров'я. Серед них були і молоді люди без хронічних захворювань. Кожен п'ятий у когорті від 18 до 34 років ще повністю не одужав. Для порівняння: понад 90% амбулаторних (тобто тих, хто лікувався вдома) хворих на грип одужують приблизно протягом двох тижнів після отримання позитивного результату тесту.

Найпоширеніші симптоми нової коронавірусної інфекції COVID-19, що турбують хворих протягом тривалого часу (згідно з даними Mayo Clinic — одного з найбільших приватних медичних і дослідницьких центрів світу):

втома;

кашель;

утруднене дихання;

головний біль;

біль у суглобах.

Вчені з Mayo Clinic відзначають, що хоча COVID-19 розглядається насамперед як хвороба, що вражає легені, коронавірус може негативно вплинути і на інші органи. Дослідники кажуть про підвищення ризику розвитку хвороб Паркінсона й Альцгеймера. У деяких пацієнтів після коронавірусної інфекції виявляються ушкодження альвеол легенів, через які можуть бути присутніми тривалі проблеми з диханням. Багато ковід-пацієнтів скаржаться на дуже сильну слабкість. «Випив води і втомився» — так нерідко вони описують свій стан. Вчені припускають, що вірус із короною здатен викликати синдром хронічної втоми — надзвичайно сильне відчуття втоми, що посилюється під час фізичної або розумової активності й не зникає навіть після відпочинку.

У деяких людей (навіть з легкими симптомами хвороби) за три місяці після одужання виявляли пошкодження серця. COVID-19 може стати причиною утворення згустків крові (тромбів), інфарктів та інсультів навіть у молодих людей. Так, 7 серпня від серцевого нападу помер зірка баскетболу Майкл Оджо. Нігерійському центровому було всього 27 років. Того дня Майкл почав тренування з особистим тренером на стадіоні, проте за 15 хвилин після початку бігових вправ упав і втратив свідомість. Екіпаж швидкої допомоги намагався реанімувати гравця, але врятувати молодого спортсмена так і не вдалося. Кількома місяцями раніше баскетболіст перехворів на коронавірусну інфекцію.

Після смерті Майкла Оджо новина про можливість безсимптомного, але потенційно смертельного міокардиту (запалення серцевого м'яза) внаслідок перенесеного COVID-19 дістала особливо широкого розголосу. Забили на сполох спортивні менеджери. Так, було проведено МРТ серця 26 спортсменам через 11‒53 дні після позитивного ПЛР на коронавірусну інфекцію. Тільки у 27% з них приводом для тестування були легкі симптоми гострої респіраторної інфекції, решта їх не мали. Попри відсутність симптомів з боку серця, відхилень на ЕКГ, у 15% були виявлені зміни МРТ, що відповідали таким при гострому міокардиті, а ще у 31% — ознаки фіброзу після перенесеного ушкодження серця. Такі тривожні дані призвели до того, що частина університетів США відкликала участь своїх студентів у професійних змаганнях в осінньо-зимовому семестрі.

Водночас група авторитетних американських вчених і лікарів написали публічного листа, застерігаючи від передчасних висновків щодо змін на МРТ серця у безсимптомних ковід-пацієнтів. Автори листа також порадили не призначати МРТ серця рутинно всім, хто переніс COVID-19 (за відсутності симптомів та ознак можливої патології серця) до завершення наукових досліджень.

Long Covid — коли варто турбуватися

Збереження неспецифічних симптомів після перенесених гострих інфекційних захворювань є вельми поширеним явищем і давно відомим, кажуть у медичній спільноті. Після виключення більш рідкісних «залишкових» органічних уражень органів і систем (на кшталт міокардиту і розвитку автоімунного захворювання) такий стан пов'язують з так званою вторинною постінфекційною дисфункцією вегетативної нервової системи. Стан нездоров'я після перенесеної коронавірусної інфекції називають по-різному. Вираз «довгостроковий ковід» (Long Covid) з легкої руки однієї з пацієнток став практично офіційним терміном. А ось з точки зору лікарів, «постковідний синдром» виглядає коректніше.

Як би не охрестили неприємний стан, на жаль, на нього страждають дуже багато тих, хто перехворів на коронавірусну інфекцію. Є різні дані, деякі дослідження говорять про 70% і більше. Нерідко це молоді люди, які здавалося б, впоралися з інфекцією без госпіталізації.

«Серед симптомів найчастішими є нейропсихічні: слабкість, втома, головний біль, туман в голові, — пояснює лікарка-кардіолог, докторка медичних наук, професорка Катерина Амосова. — Можливі незрозумілий субфебрилітет (підвищена температура. — Ред.) за відсутності запальних змін в крові, збереження порушень смаку і нюху. На другому місті по частоті знаходяться м’язово-суглобові симптоми, тобто неспецифічні біль і дискомфорт. Далі стоять можливі дихальні симптоми — задишка, біль в грудній клітці, кашель».

За наявності такої симптоматики лікар повинен виключити органічну патологію як ускладнення коронавірусу. Якщо говорити про дихальну систему, то в більшості перехворілих легені відновлюються. Однак іноді, за великого ураження легеневої тканини, коронавірусна інфекція може призводити до дифузного пневмофіброзу — утворення на місці пошкоджених клітин альвеол легенів сполучної тканини з розвитком хронічної легеневої недостатності. Якщо після звичайної бактеріальної пневмонії зміни на рентгені легенів залишаються до шести тижнів, то при двосторонній ковід-пневмонії вони зберігатимуться ще довше. Тому Британська торакальна асоціація рекомендує повторну рентгенографію органів грудної клітки тільки за три місяці після виписки пацієнта.

«За наявності дихальних симптомів перш за все контролюють насичення крові киснем, а КТ легенів і оцінку функції зовнішнього дихання (спірометрію) — за показами. Зустрічала пацієнтів з COVID, які протягом двох місяців після виписки вимушені користуватись кисневими концентраторами. Для них на Заході передбачені спеціальні програми довготривалої легеневої реабілітації. Думаю, що за організацію таких варто братись і українським лікарям», — радить Катерина Амосова.

З боку серця треба виключити запальні ураження — міокардит, перикардит, а також їх поєднання. Коронавірусна інфекція COVID-19 відрізняється, наприклад, від грипу тим, що істотно частіше пошкоджується серцевий м'яз. Навіть якщо людина перехворіла безсимптомно. Тому лікарі радять усім ковід-пацієнтам здати аналіз на тропонін (маркер пошкодження міокарда — серцевого м'яза).

«За наявності симптомів після видужання у тих, хто лікувався амбулаторно, доцільним є огляд терапевта і ЕКГ, — зауважує Катерина Амосова. — Це стосується і всіх, хто був госпіталізований. При мінімальній підозрі на можливість серцевого ускладнення — консультація кардіолога з ЕхоКГ (ехокардіографія — УЗД серця) з оцінкою рівнів тропоніну і мозкового натрійуретичного пептиду в крові. Обидва біомаркери є факторами ризику. Потребу в 24-годинному моніторингу ЕКГ для оцінки аритмій і МРТ серця визначить кардіолог».

Приймати будь-які «сердечні» ліки і БАДи «для зміцнення серця» з реклами лікарі не рекомендують. Краще порадувати себе фруктами або чимось іншим — вплив позитивних емоцій на імунну систему доведено наукою.

«Показники загального аналізу крові, D-димер, феритин і С-реактивний білок — все це повинно контролюватися вашим лікарем, — каже головний лікар медичного центру «Біокурс» Тарас Жиравецький. — Виходячи з результатів аналізів лікар може призначати, наприклад, тривалий прийом антикоагулянтів, вирішує, які форми потрібні — таблетовані чи ін'єкційні».

Нирки не так часто вражаються коронавірусною інфекцією, однак у деяких пацієнтів це відбувається (особливо якщо це ваше слабке місце). «Треба контролювати такі показники: креатинін, сечовина та сечова кислота. У деяких пацієнтів після лікування антибіотиками може відбуватися скачок сечової кислоти... Якщо показники високі, лікарі рекомендують дієту, вживати достатньо води і препарати для зниження сечової кислоти (має призначати лікар)», — каже Тарас Жиравецький.

Варто також пам'ятати, що ослаблений після коронавірусної інфекції організм є легкою мішенню для сезонних ГРВІ. Багато тих, хто перехворів на COVID-19, прагнуть швидше повернутися до звичного життя, в тому числі і фізичної активності. На що звертати увагу і як мінімізувати ризики для свого здоров'я, можна прочитати у статті.

Хороша новина в тому, що у переважної більшості пацієнтів з «тривалим COVID-19» органічних ушкоджень органів і систем немає. А тимчасове нездоров'я пов'язано з банальною дисфункцією вегетативної нервової системи з тривожними розладами. Як і після інших гострих інфекційних захворювань, неприємний стан з часом минає.