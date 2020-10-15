Коронавирусная инфекция. Фото: health.mil

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Во всем мире от коронавирусной инфекции выздоровели более 28 млн человек. Увы, некоторым ковид-пациентам быстро забыть о вирусе с короной не получится: остаются осложнения, которые еще долго портят жизнь. Это касается не только перенесших тяжелую форму COVID-19. Как показывает опыт врачей и научные исследования, даже здоровым молодым людям могут потребоваться недели, чтобы избавиться от ощущения нездоровья и вернуться в норму.

Коварная коронавирусная инфекция — длительное недомогание и другие симптомы

Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщает: среди пациентов, попавших в стационар по поводу коронавирусной инфекции, 45% нуждаются в дальнейшем длительном медицинском наблюдении. Согласно июльскому отчету CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), COVID-19 может привести к длительному недомоганию даже у молодых людей, не имеющих хронических заболеваний.

Исследователи провели телефонный опрос 292 респондентов с положительным результатом ПЦР на инфицирование коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. На момент тестирования большинство из них (274 человека) имели явные симптомы COVID-19. Опрос проводился спустя 14‒21 день после тестов. Каждый третий ответил, что еще не вернулся к своему обычному состоянию здоровья. Среди них были и молодые люди без хронических заболеваний. Каждый пятый в когорте от 18 до 34 лет еще полностью не выздоровел. Для сравнения: более 90% амбулаторных (лечившихся дома) больных гриппом выздоравливают приблизительно в течение двух недель после получения положительного результата теста.

Самые распространенные симптомы новой коронавирусной инфекции COVID-19, беспокоящие больных в течение длительного времени (согласно данным Mayo Clinic — одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира):

усталость;

кашель;

затрудненное дыхание;

головная боль;

боль в суставах.

Ученые из Mayo Clinic отмечают, что хотя COVID-19 рассматривается прежде всего как болезнь, поражающая легкие, коронавирус может негативно повлиять и на другие органы. Исследователи говорят о повышении риска развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. У некоторых пациентов после коронавирусной инфекции обнаруживаются повреждения альвеол легких, из-за которых могут присутствовать длительные проблемы с дыханием. Многие ковид-пациенты жалуются на очень сильную слабость. «Выпил воды и устал» — так нередко они описывают свое состояние. Ученые предполагают, что вирус с короной способен вызывать синдром хронической усталости — чрезвычайно сильное ощущение усталости, усиливающееся во время физической или умственной активности, не преходящее даже после отдыха.

У некоторых людей (даже с легкими симптомами болезни) спустя три месяца после выздоровления обнаруживали повреждения сердца. COVID-19 может стать причиной образования сгустков крови (тромбов), инфарктов и инсультов даже у молодых людей. Так, 7 августа от сердечного приступа скончался звезда баскетбола Майкл Оджо. Нигерийскому центровому было всего 27 лет. В этот день Майкл начал тренировку с личным тренером на стадионе, однако спустя 15 минут после начала беговых упражнений упал и потерял сознание. Прибывший экипаж скорой помощи пытался реанимировать игрока, но спасти молодого спортсмена так и не удалось. Несколькими месяцами ранее баскетболист переболел коронавирусной инфекцией.

После смерти Майкла Оджо новость о возможности бессимптомного, но потенциально смертельного миокардита (воспаления сердечной мышцы) вследствие перенесенного COVID-19 получила особенно широкую огласку. Забили тревогу спортивные менеджеры. Так, было проведено МРТ сердца 26 спортсменам спустя 11‒53 дня после положительного ПЦР на коронавирусную инфекцию. Только у 27% из них поводом для тестирования были легкие симптомы острой респираторной инфекции, остальные их не имели. Несмотря на отсутствие симптомов со стороны сердца, отклонений на ЭКГ, у 15% были выявлены изменения МРТ, которые соответствуют таковым при остром миокардите, а еще у 31% — признаки фиброза после перенесенного повреждения сердца. Такие тревожные данные привели к тому, что часть университетов США отозвала участие своих студентов в профессиональных соревнованиях в осенне-зимнем семестре.

В то же время группа авторитетных американских ученых и врачей написали публичное письмо, предостерегая от преждевременных выводов по поводу изменений на МРТ сердца у бессимптомных ковид-пациентов. Авторы письма также посоветовали не назначать МРТ сердца рутинно всем, кто перенес COVID-19 (при отсутствии симптомов и признаков возможной патологии сердца) до завершения научных исследований.

Long Covid — когда стоит беспокоиться

Сохранение неспецифических симптомов после перенесенных острых инфекционных заболеваний является довольно распространенным явлением и давно известно, говорят в медицинском сообществе. После исключения более редких «остаточных» органических поражений органов и систем (вроде миокардита и развития аутоиммунного заболевания) такое нездоровье связывают с так называемой вторичной постинфекционной дисфункцией вегетативной нервной системы. Состояние нездоровья после перенесенной коронавирусной инфекции называют по-разному. Выражение «долгосрочный ковид» (Long Covid) с легкой руки одной из пациенток стал практически официальным термином. А вот с точки зрения врачей, «постковидный синдром» выглядит корректнее.

Как бы ни окрестили неприятное состояние, к сожалению, им страдают очень много переболевших коронавирусной инфекцией. Есть разные данные, некоторые исследования говорят о 70% и более. Нередко это молодые люди, казалось бы, справившиеся с инфекцией без госпитализации.

«Среди симптомов частыми являются нейропсихические: слабость, усталость, головная боль, туман в голове, — объясняет врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова. — Возможны непонятный субфебрилитет (повышенная температура. — Ред.) при отсутствии воспалительных изменений в крови, сохранение нарушений вкуса и обоняния. На втором месте по частоте находятся мышечно-суставные симптомы, то есть неспецифические боль и дискомфорт. Далее стоят возможные дыхательные симптомы — одышка, боль в грудной клетке, кашель».

При наличии такой симптоматики врач должен исключить органическую патологию как осложнения коронавируса. Если говорить о дыхательной системе, то у большинства переболевших легкие восстанавливаются. Однако иногда, при большом поражении легочной ткани, коронавирусная инфекция может приводить к диффузному пневмофиброзу — образование на месте поврежденных клеток альвеол легких соединительной ткани с развитием хронической легочной недостаточности. Если после обычной бактериальной пневмонии изменения на рентгене легких остаются до шести недель, то при двусторонней ковид-пневмонии они будут сохраняться еще дольше. Поэтому Британская торакальная ассоциация рекомендует повторную рентгенографию органов грудной клетки только спустя три месяца после выписки пациента.

«При наличии дыхательных симптомов прежде всего контролируют насыщение крови кислородом, а КТ легких и оценку функции внешнего дыхания (спирометрию) — по показаниям. Встречала пациентов с COVID, которые в течение двух месяцев после выписки вынуждены пользоваться кислородными концентраторами. Для них на Западе предусмотрены специальные программы длительной легочной реабилитации. Думаю, что за организацию таких стоит браться и украинским врачам», — советует Екатерина Амосова.

Со стороны сердца следует исключить воспалительные поражения — миокардит, перикардит, а также их сочетание. Коронавирусная инфекция COVID-19 отличается, например, от гриппа тем, что существенно чаще повреждается сердечная мышца. Даже если человек переболел бессимптомно. Поэтому врачи рекомендуют всем ковид-пациентам сдать анализ на тропонин (маркер повреждения миокарда — сердечной мышцы).

«При наличии симптомов после выздоровления у тех, кто лечился амбулаторно, целесообразны осмотр терапевта и ЭКГ, — говорит Екатерина Амосова. — Это касается и всех, кто был госпитализирован. При минимальном подозрении на возможность сердечного осложнения — консультация кардиолога с ЭхоКГ (эхокардиография — УЗИ сердца) с оценкой уровней тропонина и мозгового натрийуретического пептида в крови. Оба биомаркера являются факторами риска. Потребность в 24-часовом мониторинге ЭКГ для оценки аритмий и МРТ сердца определит кардиолог».

Принимать любые «сердечные» лекарства и БАДы «для укрепления сердца» из рекламы врачи не рекомендуют. Лучше порадовать себя фруктами или чем-то другим — влияние положительных эмоций на иммунную систему доказано наукой.

«Показатели общего анализа крови, D-димер, ферритин и С-реактивный белок — все это должно контролироваться вашим врачом, — говорит главный врач медицинского центра «Биокурс» Тарас Жиравецкий. — Исходя из результатов анализов врач может назначать, например, длительный прием антикоагулянтов, решает, какие формы нужны — таблетированные или инъекционные».

Почки не так часто поражаются коронавирусной инфекцией, однако у некоторых пациентов это происходит (особенно если это ваше слабое место). «Надо контролировать следующие показатели: креатинин, мочевина и мочевая кислота. У некоторых пациентов после лечения антибиотиками может происходить скачек мочевой кислоты... Если показатели высокие, врачи рекомендуют диету, употреблять достаточное количество воды и препараты для снижения мочевой кислоты (должен назначать врач)», — говорит Тарас Жиравецкий.

Следует также помнить, что ослабленный после коронавирусной инфекции организм является легкой мишенью для сезонных ОРВИ. Многие переболевшие COVID-19 стремятся побыстрее вернуться к привычной жизни, в том числе и физической активности. На что обращать внимание и как минимизировать риски для своего здоровья, можно прочесть в статье.

Хорошая новость в том, что у подавляющего большинства пациентов с «длительным COVID-19» органических повреждений органов и систем нет. А временное нездоровье связано с банальной дисфункцией вегетативной нервной системы с тревожными расстройствами. Как и после других острых инфекционных заболеваний, неприятное состояние со временем проходит.