Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

https://racurs.ua/n145267-453-kievlyanina-zarazilis-koronavirusom-za-sutki-karta.html

Ракурс

Заболевания коронавирусом за минувшие сутки, 17 октября, в Киеве обнаружили у 453 человек.

Заразились 250 женщин в возрасте от 24 до 89 лет, 175 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет, 15 девочек от двух до 16 лет и 13 мальчиков от одного до 17 лет. Также вирус подцепил 21 медик. Об этом 18 октября сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

В Деснянском районе обнаружили 115 случаев заражения, а в Днепровском — 58 случаев. Еще 53 киевлянина заразились в Оболонском районе. В больницы столицы попали 50 пациентов, а остальные лечатся дома.

Побороть COVID-19 за сутки сумели 35 больных, а в целом выздоровели уже 10 тыс. 696 жителей Киева. С начала эпидемии заболели 30 тыс. 463 человека.

Напомним, за 17 октября коронавирус в Украине подтвердили у 5 тыс. 231 человека. Всего с начала эпидемии заболели 298 тыс. 872 человека, сейчас болеют 167 тыс. 888 человек.