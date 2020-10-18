Коронавирус в Украине. Фото:

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Ракурс

Коронавирус в Украине за субботу, 17 октября, подтвердили у 5 тыс. 231 человека.

Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили 298 тыс. 872 человека. Сейчас болеют 167 тыс. 888 человек. Вчера медики фиксировали 5 тыс. 68 подозрений на инфицирование. Об этом 18 октября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Болезнь вчера унесла жизни 90 человек, а всего от коронавируса умерли уже 5 тыс. 607 человек. Вчера выздоровели 1 тыс. 264 человека, а в целом преодолели тяжелую болезнь 125 тыс. 377 больных.

Больше всего случаев коронавируса за 17 октября фиксировали в таких регионах:

Харьковская область — 589 новых больных;

Киев — 453 случая;

Хмельницкая область — 338 больных;

Сумская область — 326 новых инфицирований;

Житомирская область — 248 новых зараженных.

За 17 октября меньше всего случаев COVID-19 обнаружили в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях — 52, 88 и 92 зараженных соответственно.

Напомним, 16 октября в Украине зафиксировали новые коронавирусные рекорды —инфицировались 6 тыс. 410 человек, а умерли 109 украинцев.