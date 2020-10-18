Ломаченко прокомментировал свое неожиданное поражение Лопесу. Фото: G&Flo Studio у Twitter

https://racurs.ua/n145263-lomachenko-prokommentiroval-svoe-neojidannoe-porajenie-lopesu-video.html

Ракурс

Василий Ломаченко, бывший украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBА, WBC и WBO, прокомментировал свое поражение в бою против американца Теофимо Лопеса.

Украинский спортсмен не согласен с решением судей, но о предстоящем реванше пока говорить сразу не стал. Боксер сначала хочет пересмотреть поединок и посоветоваться с промоутером. Об этом Ломаченко заявил сразу после боя, запись которого появилась в YouTube.

По мнению спортсмена, первая половина поединка была равной, а Лопес мог выиграть от силы один-два раунда. Ломаченко убежден, что он лидировал во второй половине чемпионского боя. Сейчас с решением судей он не согласен.

Я думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь. Сейчас я поеду домой. Потом я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше, — отметил Ломаченко.



Напомним, Василий Ломаченко в поединке против американца Теофимо Лопеса потерял свои пояса WBA, WBC и WBO, а его противник стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Украинец проиграл по очкам, поскольку три судьи присудили победу американцу— 116:112, 119:109, 117:111.