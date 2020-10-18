Ломаченко прокоментував свою несподівану поразку Лопесу. Фото: G&Flo Studio у Twitter

https://racurs.ua/ua/n145263-lomachenko-prokomentuvav-svou-nespodivanu-porazku-lopesu-video.html

Ракурс

Василь Ломаченко, колишній український чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBА, WBC та WBO, прокоментував свою поразку у бою проти американця Теофімо Лопеса.

Український спортсмен не згоден із рішенням суддів, але про майбутній реванш поки говорити відразу не став. Боксер спершу хоче переглянути поєдинок та порадитися з промоутером. Про це Ломаченко заявив відразу після бою, запис якого з’явився в YouTube.

На думку спортсмена, перша половина поєдинку була рівною, а Лопес міг виграти від сили один-два раунди. Ломаченко переконаний, що він лідирував у другій половині чемпіонського бою. Наразі з рішенням суддів він не згідний.

Я думав, що виграю, але результат є результат. Я з ним сперечатися зараз не збираюся. Зараз я поїду додому. Потім я поговорю зі своїм промоутером і менеджером. Ми все обговоримо і вирішимо, що робити далі, — зазначив Ломаченко.



Нагадаємо, Василь Ломаченко у поєдинку проти американця Теофімо Лопеса втратив свої пояси WBA, WBC та WBO, а його супротивник став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Українець програв за очками, оскільки три судді присудили перемогу американцю — 116:112, 119:109, 117:111.