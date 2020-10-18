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Ракурс
Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у порушенні перемир’я. Фото: news.pn

Зрив перемир’я в Нагірному Карабасі — Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в обстрілах

18 жов 2020, 09:10
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Гуманітарне перемир’я в Нагірному Карабасі зірвано — Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у порушенні угоди.

Азербайджан порушив нову угоду про перемир’я, яке було досягнуте напередодні ввечері. У Єревані зафіксували ракетні постріли та заявили про наступ супротивника в південному напрямку в Нагірному Карабасі. Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян в Telegram.

Водночас Азербайджан заявив про те, що вірменська армія сьогодні вночі обстріляла з мінометів та артилерії околиці Джебраїла та села на річці Араз. Військові внаслідок обстрілів не постраждали.


Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир’я, яке розпочнеться з 00.00 18 жовтня.

Ситуація в Нагірному Карабаху загострилася вранці 27 вересня. Обидві сторони звинуватили одна одну в провокаціях, котрі призвели до активізації бойових дій.

Джерело: Ракурс


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