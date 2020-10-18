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Ракурс
Ломаченко програв Лопесу всі чемпіонські пояси. Фото: Top Rank Boxing у Twitter

Ломаченко сенсаційно програв Лопесу та втратив всі чемпіонські пояси (ФОТО, ВІДЕО)

18 жов 2020, 08:40
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Василь Ломаченко несподівано поступився американцеві Теофімо Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Після 12 проведених раундів судді віддали одноголосну перемогу американському боксеру — 116:112, 119:109, 117:111. Українець втратив свої пояси WBA Super, WBC Franchise та WBO, а Лопес став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Бій відбувся у Лас-Вегасі на MGM Arena.

Супротивник українця з самого початку поєдинку був активним, а Ломаченко проводить традиційну розвідку. Відсутність агресивних атак з боку чемпіона призвело до того, що перші раунди за очками «Лома» програв. Активізувався українець вже у другій половині поєдинку, але вже було запізно.

Лопес витримував удари чемпіона і впевнено вистояв до кінця 12 раунду. При цьому варто зазначити, що Ломаченко в останні раунди був набагато сильнішим за опонента.

Судді оголосили новим абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопеса. А Василь Ломаченко зазнав прикрої поразки, яка стала другою в його професійній кар'єрі.

Ломаченко програв Лопесу всі чемпіонські пояси. Фото: Top Rank Boxing у Twitter

Ломаченко програв Лопесу всі чемпіонські пояси. Фото: Top Rank Boxing у Twitter

Ломаченко програв Лопесу всі чемпіонські пояси. Фото: Top Rank Boxing у Twitter

Ломаченко програв Лопесу всі чемпіонські пояси. Фото: Top Rank Boxing у Twitter


Нагадаємо, на кону поєдинку Ломаченка з Лопесом стояли відразу чотири боксерських пояси — WBC, WBO, WBA, які належали українцю, — і пояс IBF американця.

Джерело: Ракурс


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