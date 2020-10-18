Ломаченко проиграл Лопесу все чемпионские пояса. Фото: Top Rank Boxing в Twitter

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Ракурс

Василий Ломаченко неожиданно уступил американцу Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

После 12 проведенных раундов судьи отдали единогласную победу американскому боксеру— 116:112, 119:109, 117:111. Украинец потерял свои пояса WBA Super, WBC Franchise и WBO, а Лопес стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Бой состоялся в Лас-Вегасе на MGM Arena.

Противник украинца с самого начала поединка был активным, а Ломаченко проводит традиционную разведку. Отсутствие агрессивных атак со стороны чемпиона привело к тому, что первые раунды по очкам «Лома» проиграл. Активизировался украинец уже во второй половине поединка, но уже было поздно.

Лопес выдерживал удары чемпиона и уверенно выстоял до конца 12 раунда. При этом стоит отметить, что Ломаченко в последние раунды был намного сильнее оппонента.

Судьи объявили новым абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофпмо Лопеса. А Василий Ломаченко потерпел обидное поражение, которое стало вторым и его профессиональной карьере.

Напомним, на кону поединка Ломаченко с Лопесом стояли сразу четыре боксерских пояса — WBC, WBO, WBA, которые принадлежали украинцу, — и пояс IBF американца.