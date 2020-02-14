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Ракурс
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Фото: Сегодня

Названа предварительная дата и место боя Ломаченко с Лопесом

14 фев 2020, 10:27
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Украинский боксер Василий Ломаченко, который является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO, должен встретиться на ринге с американским боксером гондурасского происхождения Теофимо Лопесом 30 мая на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Такую предварительную дату и место проведения боя назвал промоутер украинца Боб Арум во время интервью Boxing Scene.

Арум заявил, что в настоящее время ведутся переговоры относительно организации поединка и он очень надеется, что сделка будет заключена до конца следующей недели.

Официально объявить место и дату боя Арум планирует во время боя Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

Следует отметить, что противник Ломаченко является чемпионом мира по версии IBF, так что у украинца есть шанс объединить все четыре чемпионских пояса. Но американец крепкий орешек. В его активе 15 поединков, в которых Лопес одержал победу. В 12 боях американцу удалось нокаутировать своих оппонентов.

Ломаченко также провел 15 боев на профессиональном ринге, в которых одержал победы. Украинцу удалось завершить досрочно 10 поединков.


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