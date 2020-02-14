Василь Ломаченко та Теофімо Лопес. Фото: Сьогодні

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Ракурс

Український боксер Василь Ломаченко, який є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO, повинен зустрітися на рингу з американським боксером гондураського походження Теофімо Лопесом 30 травня на арені «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку.

Таку попередню дату і місце проведення бою назвав промоутер українця Боб Арум під час інтерв’ю Boxing Scene.

Арум заявив, що наразі ведуться переговори щодо організації поєдинку і він дуже сподівається, що угода буде укладена до кінця наступного тижня.

Офіційно оголосити місце і дату бою Арум планує під час бою Деонтея Уайлдера з Тайсоном Ф’юрі, який відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

Слід зазначити, що противник Ломаченка є чемпіоном світу за версією IBF, так що в українця є шанс об'єднати всі чотири чемпіонські пояси. Але американець міцний горішок. У його активі 15 поєдинків, у яких Лопес здобув перемогу. У 12 боях американець нокаутував своїх опонентів.

Ломаченко також провів 15 боїв на професійному ринзі, в яких здобув перемоги. Українцю вдалося завершити достроково 10 поєдинків.