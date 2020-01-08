Василь Ломаченко (ліворуч), фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n131758-lomachenka-vyznaly-kraschym-31-richnym-bokserom-svitu.html

Ракурс

Український спортсмен Василь Ломаченко став кращим боксером світу у віковій категорії 31 рік за версією авторитетного американського спортивного телеканалу ESPN.

Таким чином, Ломаченко випередив у цьому рейтингу таких відомих 31-річних боксерів як Тайсон Ф’юрі, Гері Рассел-молодший, Деметріус Андраде, Денні Гарсія та Майкі Гарсія. Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Дворазовий олімпійський чемпіон з України більш ніж виправдав покладені на нього великі надії, завоювавши титули чемпіона світу в напівлегкій, юнацькій легкій, а тепер і в легкій вазі, де сьогодні володіє поясами за версіями WBA і WBO. Ломаченко також є «франчайзинговим чемпіоном» за версією WBC (особливий статус, який WBC надає провідним боксером, котрі досягли і підтримують найвищі статуси у спорті — ред.), — зазначають у ESPN.

Автори рейтингу наголошують, що сьогодні у світі знайдеться не так багато боксерів, про яких можна сказати, що вони були кращими бійцями в кожному відповідному дивізіоні на шляху до своїх чинних титулів. Одним з таких є Ломаченко.

Ніхто не досяг того, що зробив Ломаченко за настільки невелику кількість боїв, — наголошують у ESPN.

На професійному рингу Ломаченко виступає з 2013 року. В його активі 15 боїв: одна поразка та 14 перемог (з них 10 нокаутом).

Нагадаємо, наприкінці грудня під час паломництва до Єрусалима Ломаченко взяв участь у богослужінні з представниками УПЦ Московського патріархату.