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Ракурс
Водители сотни фур заблокировали въезде в Николаев. Фото: «Укртрансбезопасность»

Сотня фур заблокировала движение на въезде в Николаев — что происходит (ФОТО)

18 окт 2020, 08:12
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Искусственную пробку из более чем сотни фур создали перевозчики на въезде в Николаев.

Водители грузовых автомобилей отказываются проехать через пункт габаритно-весового контроля и блокируют проезд в областной центр. Такая ситуация на въезде в Николаев образовалась 17 октября. Об этом сообщает «Укртрансбезопасность» на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что на участке дороги в городе Новый Буг Николаевской области 17 октября развернули дополнительный передвижной пункт габаритно-весового контроля. Чтобы предотвратить разрушение дороги, этот пункт должен был работать круглосуточно.

Со вчерашнего вечера водители грузовиков отказываются взвешивать фуры и начали блокировать въезд в Николаев, образуя искусственную пробку. На месте находятся сотрудники Национальной полиции.

Водители сотни фур заблокировали въезде в Николаев. Фото: «Укртрансбезопасность»

Водители сотни фур заблокировали въезде в Николаев. Фото: «Укртрансбезопасность»


Водители сотни фур заблокировали въезде в Николаев. Фото: «Укртрансбезопасность»

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал, что власть закупит 50−80 комплексов автоматического габаритно-весового контроля, которые установят на украинских дорогах. Глава государства называл ситуацию с перегрузкой фур недопустимой.

Источник: Ракурс


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