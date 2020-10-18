Водители сотни фур заблокировали въезде в Николаев. Фото: «Укртрансбезопасность»

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Искусственную пробку из более чем сотни фур создали перевозчики на въезде в Николаев.

Водители грузовых автомобилей отказываются проехать через пункт габаритно-весового контроля и блокируют проезд в областной центр. Такая ситуация на въезде в Николаев образовалась 17 октября. Об этом сообщает «Укртрансбезопасность» на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что на участке дороги в городе Новый Буг Николаевской области 17 октября развернули дополнительный передвижной пункт габаритно-весового контроля. Чтобы предотвратить разрушение дороги, этот пункт должен был работать круглосуточно.

Со вчерашнего вечера водители грузовиков отказываются взвешивать фуры и начали блокировать въезд в Николаев, образуя искусственную пробку. На месте находятся сотрудники Национальной полиции.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал, что власть закупит 50−80 комплексов автоматического габаритно-весового контроля, которые установят на украинских дорогах. Глава государства называл ситуацию с перегрузкой фур недопустимой.