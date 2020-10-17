Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, фото: NewsTracker

https://racurs.ua/n145259-voyna-v-nagornom-karabahe-azerbaydjan-i-armeniya-dogovorilis-o-peremirii.html

Ракурс

Война в Нагорном Карабахе, территории Азербайджана, контролируемой проармянскими сепаратистами, сейчас находится в активной фазе.

Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии, которое начнется с 00.00 завтрашнего дня, 18 октября. Об этом сообщают пресс-службы МИД Азербайджана и Армении.

Также о достижении договоренности между Азербайджаном и Арменией о перемирии в своем Фейсбуке сообщил Ваграм Погосян — пресс-секретарь руководителя непризнанного Нагорного Карабаха Араика Арутюняна.

Арутюнян заявил, что Нагорный Карабах будет придерживаться достигнутой договоренности о перемирии.

Ранее сегодня, 17 октября, пресс-служба МИД РФ сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров провел телефонные разговоры по этому вопросу с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях, которые привели к активизации боевых действий.

Стоит добавить, что стороны уже договаривались о гуманитарном перемирии, которое должно было начаться 10 октября в 12.00. Однако уже вскоре после начала перемирия стали появляться заявления о случаях его нарушения.

Напомним, в конце сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил официальную позицию Киева по Нагорному Карабаху.