Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Стихия принесла разрушения в Николаевскую область, фото: МВД

На Николаевщине стихия повредила школы и детсад (ФОТО)

17 окт 2020, 22:21
999

Николаевская область сегодня, 17 октября, пострадала от непогоды.

Дождь и порывы ветра частично повредили кровли около 40 зданий жилого сектора, а также трех школ и детского сада селах Воеводское, Благодатное, Рябоконево и Семеновка Арбузинского района. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Стихия также повалила около 60 деревьев.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, последствия непогоды ликвидируют аварийные бригады коммунальных служб.


Стихия принесла разрушения в Николаевскую область, фото: МВД

Напомним, непогода сегодня причинила значительные разрушения в Кропивницком. Местные власти заявляют о повреждении около 100 жилых домов, сорванных крышах, оборванных линиях электропередач и даже случаях разрушения стихией стен.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров