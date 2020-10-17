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Стихия принесла разрушения в Николаевскую область, фото: МВД
На Николаевщине стихия повредила школы и детсад (ФОТО)https://racurs.ua/n145258-na-nikolaevschine-stihiya-povredila-shkoly-i-detsad-foto.htmlРакурс
Николаевская область сегодня, 17 октября, пострадала от непогоды.
Дождь и порывы ветра частично повредили кровли около 40 зданий жилого сектора, а также трех школ и детского сада селах Воеводское, Благодатное, Рябоконево и Семеновка Арбузинского района. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Стихия также повалила около 60 деревьев.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет, последствия непогоды ликвидируют аварийные бригады коммунальных служб.
Напомним, непогода сегодня причинила значительные разрушения в Кропивницком. Местные власти заявляют о повреждении около 100 жилых домов, сорванных крышах, оборванных линиях электропередач и даже случаях разрушения стихией стен.
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