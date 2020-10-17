Стихия принесла разрушения в Николаевскую область, фото: МВД

https://racurs.ua/n145258-na-nikolaevschine-stihiya-povredila-shkoly-i-detsad-foto.html

Ракурс

Николаевская область сегодня, 17 октября, пострадала от непогоды.

Дождь и порывы ветра частично повредили кровли около 40 зданий жилого сектора, а также трех школ и детского сада селах Воеводское, Благодатное, Рябоконево и Семеновка Арбузинского района. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Стихия также повалила около 60 деревьев.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, последствия непогоды ликвидируют аварийные бригады коммунальных служб.

Напомним, непогода сегодня причинила значительные разрушения в Кропивницком. Местные власти заявляют о повреждении около 100 жилых домов, сорванных крышах, оборванных линиях электропередач и даже случаях разрушения стихией стен.