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Стихія принесла руйнування в Миколаївщину, фото: МВС
На Миколаївщині стихія пошкодила школи та дитсадок (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n145258-na-mykolayivschyni-styhiya-poshkodyla-shkoly-ta-dytsadok-foto.htmlРакурс
Миколаївська область сьогодні, 17 жовтня, постраждала від негоди.
Дощ та пориви вітру частково пошкодили покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, а також трьох шкіл та дитячого садка селах Воєводське, Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Стихія також повалила близько 60 дерев.
Зазначається, що жертв та постраждалих немає, наслідки негоди ліквідовують аварійні бригади комунальних служб.
Нагадаємо, негода сьогодні завдала значних руйнувань у Кропивницькому. Місцева влада заявляє про пошкодження близько 100 житлових будинків, зірвані дахи, обірвані лінії електропередач та навіть випадки руйнування стихією стін.
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