Стихія принесла руйнування в Миколаївщину, фото: МВС

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Ракурс

Миколаївська область сьогодні, 17 жовтня, постраждала від негоди.

Дощ та пориви вітру частково пошкодили покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, а також трьох шкіл та дитячого садка селах Воєводське, Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Стихія також повалила близько 60 дерев.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає, наслідки негоди ліквідовують аварійні бригади комунальних служб.

Нагадаємо, негода сьогодні завдала значних руйнувань у Кропивницькому. Місцева влада заявляє про пошкодження близько 100 житлових будинків, зірвані дахи, обірвані лінії електропередач та навіть випадки руйнування стихією стін.