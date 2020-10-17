Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Стихія принесла руйнування в Миколаївщину, фото: МВС

На Миколаївщині стихія пошкодила школи та дитсадок (ФОТО)

17 жов 2020, 22:21
999

Миколаївська область сьогодні, 17 жовтня, постраждала від негоди.

Дощ та пориви вітру частково пошкодили покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, а також трьох шкіл та дитячого садка селах Воєводське, Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Стихія також повалила близько 60 дерев.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає, наслідки негоди ліквідовують аварійні бригади комунальних служб.


Стихія принесла руйнування в Миколаївщину, фото: МВС

Нагадаємо, негода сьогодні завдала значних руйнувань у Кропивницькому. Місцева влада заявляє про пошкодження близько 100 житлових будинків, зірвані дахи, обірвані лінії електропередач та навіть випадки руйнування стихією стін.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів