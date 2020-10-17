Наслідки негоди в Кропивницькому, фото: міськрада Кропивницького

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Кропивницький постраждав від негоди, яка сьогодні, 17 жовтня, прийшла до міста.

Ураганний вітер з дощем пронеслися смугою по території облцентру, зламавши дерева, зірвавши дахи, обірвавши лінії електропередач та завдавши інших руйнувань. Про це повідомляє прес-служба Кропивницької міськради.

Міська влада обіцяє надати допомогу постраждалим, для цього в міськраді буде створена спеціальна комісія, котра визначатиме розмір заподіяної шкоди.

За попередньою інформацією, найбільших руйнувань негода завдала у мікрорайонах Балашівка і Лелеківка. Пошкоджені близько 100 житлових будинків, у деяких, зокрема, пошкоджені стіни. Також довелося перекрити подачу газу.

Також зафіксовані випадки затоплення квартир, оскільки не справлялися ливневі системи у будинках по вулиці Академіка Корольова, Кропивницького та Тимірязєва.

Також місцеві жителі повідомляють про влучання блискавки, через яке вони залишилися без електроенергії.

Нагадаємо, у Києві сьогодні злива перетворила низку вулиць на ріки.