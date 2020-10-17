Последствия непогоды в Кропивницком, фото: горсовет Кропивницкого

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Кропивницкий пострадал от непогоды, которая сегодня, 17 октября, пришла в город.

Ураганный ветер с дождем пронеслись полосой по территории облцентра, сломав деревья, сорвав крыши, оборвав линии электропередач и нанеся другие разрушения. Об этом сообщает пресс-служба Кропивницкого горсовета.

Городские власти обещают оказать помощь пострадавшим, для этого в горсовете создадут специальную комиссию, которая будет определять размер причиненного вреда.

По предварительной информации, наибольшие разрушения непогода нанесла в микрорайонах Балашовка и Лелековка. Повреждены около 100 жилых домов, в некоторых, в частности, повреждены стены. Также пришлось перекрыть подачу газа.

Также зафиксированы случаи затопления квартир, поскольку не справлялись ливневые системы в домах по улице Академика Королева, Кропивницкого и Тимирязева.

Также местные жители сообщают о попадания молнии, из-за которого они остались без электроэнергии.

Напомним, в Киеве сегодня ливень превратил ряд улиц в реки.