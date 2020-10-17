День работников пищевой промышленности отмечают 18 октября, фото:

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Ракурс

18 октября в Украине отметят профессиональный праздник — День работников пищевой промышленности. Этот праздник ежегодно отмечается в третье воскресенье октября.

Он был введен в 1995 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы «в поддержку инициативы работников пищевой промышленности, а также профессиональных союзов».

Также на 18 октября приходится Европейский день борьбы с торговлей людьми, основанный в 2007 году Европейским парламентом как день консолидации деятельности по повышению уровня осведомленности об этой проблеме.

Украина в 1998 году стала одной из первых стран Европы, которая ввела уголовную ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми.

Православная церковь в этот день чтит память мученицы Харитины. Считается, что она стала жертвой преследований христиан во времена правления римского императора Диоклетиана и умерла в 304 году.

Народные приметы: