Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
День работников пищевой промышленности отмечают 18 октября, фото:

18 октября отмечают День работников пищевой промышленности

17 окт 2020, 20:19
999

18 октября в Украине отметят профессиональный праздник — День работников пищевой промышленности. Этот праздник ежегодно отмечается в третье воскресенье октября.

Он был введен в 1995 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы «в поддержку инициативы работников пищевой промышленности, а также профессиональных союзов».

Также на 18 октября приходится Европейский день борьбы с торговлей людьми, основанный в 2007 году Европейским парламентом как день консолидации деятельности по повышению уровня осведомленности об этой проблеме.

Украина в 1998 году стала одной из первых стран Европы, которая ввела уголовную ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми.


Православная церковь в этот день чтит память мученицы Харитины. Считается, что она стала жертвой преследований христиан во времена правления римского императора Диоклетиана и умерла в 304 году.

Народные приметы:

  • если вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра — следует ожидать снег;
  • если погода безветренная — к похолоданию;
  • если в этот день нет снега — зима наступит не скоро;
  • если на березах и дубах остается листья — зима будет суровой;
  • если птицы дружно улетают на юг — следует ожидать суровую зиму;
  • если туман исчезает после восхода солнца — погода будет хорошей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров