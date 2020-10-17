18 октября отмечают День работников пищевой промышленностиhttps://racurs.ua/n145255-18-oktyabrya-otmechaut-den-rabotnikov-pischevoy-promyshlennosti.htmlРакурс
18 октября в Украине отметят профессиональный праздник — День работников пищевой промышленности. Этот праздник ежегодно отмечается в третье воскресенье октября.
Он был введен в 1995 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы «в поддержку инициативы работников пищевой промышленности, а также профессиональных союзов».
Также на 18 октября приходится Европейский день борьбы с торговлей людьми, основанный в 2007 году Европейским парламентом как день консолидации деятельности по повышению уровня осведомленности об этой проблеме.
Украина в 1998 году стала одной из первых стран Европы, которая ввела уголовную ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми.
Православная церковь в этот день чтит память мученицы Харитины. Считается, что она стала жертвой преследований христиан во времена правления римского императора Диоклетиана и умерла в 304 году.
Народные приметы:
- если вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра — следует ожидать снег;
- если погода безветренная — к похолоданию;
- если в этот день нет снега — зима наступит не скоро;
- если на березах и дубах остается листья — зима будет суровой;
- если птицы дружно улетают на юг — следует ожидать суровую зиму;
- если туман исчезает после восхода солнца — погода будет хорошей.