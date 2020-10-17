В Беларуси продолжаются массовые акции протеста, фото: Tut.by

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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже более двух месяцев.

Сегодня, 17 октября, в столице Беларуси Минске состоялся студенческий «Марш молодости». Также состоялся уже традиционный для Минска женский марш. Об этом сообщает издание Tut.by.

Уже привычно протестные акции сопровождались задержаниями митингующих.

По информации правозащитного центра «Вясна», на обоих маршах задержали всего 39 человек (среди них и журналисты).

В отношении задержанных журналистов завели административные дела. Об этом заявил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, сообщает Telegram канал NEXTA.

Отмечается, что они доставлены в один из райотделов для проверки документов.

Задержанных сегодня во время выполнения своих профессиональных обязанностей журналистов Вадима Замировского и Всеволода Зарубина (оба являются журналистами Tut. by и БелаПАН), а также Дарью Спевак (журналист издания Onliner. by) привезли в печально известный минский изолятор «Окрестина», отмечает Tut.by.

По информации издания, на Замировского и Зарубина составили по два админпротокола — за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям должностного лица.

Также в Беларуси сегодня состоялся провластный автопробег, участники которого отправились из Минска в Витебск через «малую родину» Лукашенко — село Александрия Шкловского района Могилевской области.

Напомним, в прокуратуре Минска недавно рассказали, скольких человек оштрафовали за время протестов в Беларуси.