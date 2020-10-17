У Білорусі тривають масові протестні акції, фото: Tut.by

https://racurs.ua/ua/n145254-marshi-molodosti-vidbuvsya-v-minsku-na-zatrymanyh-jurnalistiv-zavely-spravy-video.html

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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, тривають вже понад два місяці.

Сьогодні, 17 жовтня, в столиці Білорусі Мінську відбувся студентський «Марш молодості». Також відбувся вже традиційний для Мінська жіночий марш. Про це повідомляє видання Tut.by.

Вже звично протестні акції супроводжувалися затриманнями мітингувальників.

За інформацією правозахисного центру «Вясна», на обох маршах затримали загалом 39 осіб (серед них і журналісти).

Щодо затриманих журналістів завели адміністративні справи. Про це заявив представник прес-служби ГУВС Мінміськвиконкому Роман Лашкевич, повідомляє Telegram-канал NEXTA.

Зазначається, що вони доставлені до одного з райвідділків для перевірки документів.

Затриманих сьогодні під час виконання своїх професійних обов’язків журналістів Вадима Заміровського та Всеволода Зарубіна (обидва є журналістами Tut. by і БелаПАН), а також Дарину Спєвак (журналіст видання Onliner. by) привезли в сумнозвісний мінський ізолятор «Окрестіна», зазначає Tut.by.

За інформацією видання, на Заміровського та Зарубіна склали по два адмінпротоколи — за участь в несанкціонованому масовому заході і непокору вимогам посадової особи.

Також у Білорусі сьогодні відбувся провладний автопробіг, учасники якого вирушили з Мінська до Вітебська через «малу батьківщину» Лукашенка — село Олександрія Шкловського району Могильовської області.

Нагадаємо, у прокуратурі Мінська нещодавно розповіли, скількох осіб оштрафували за час протестів у Білорусі.