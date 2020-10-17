18 жовтня відзначають День працівників харчової промисловостіhttps://racurs.ua/ua/n145255-18-jovtnya-vidznachaut-den-pracivnykiv-harchovoyi-promyslovosti.htmlРакурс
18 жовтня в Україні відзначать професійне свято — День працівників харчової промисловості. Це свято щороку відзначають у третю неділю жовтня.
Воно було запроваджене у 1995 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми «на підтримку ініціативи працівників харчової промисловості, а також професійних спілок».
Також на 18 жовтня припадає Європейський день боротьби з торгівлею людьми, започаткований у 2007 році Європейським парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо цієї проблеми.
Україна у 1998 році стала однією з перших держав Європи, яка запровадила кримінальну відповідальність за злочини, пов’язані з торгівлею людьми.
Православна церква цього дня вшановує пам’ять мучениці Харитини. Вважається, що вона стала жертвою переслідувань християн в часи правління римського імператора Діоклетіана й померла у 304 році.
Народні прикмети:
- якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру — слід очікувати сніг;
- якщо погода безвітряна — до похолодання;
- якщо цього дня немає снігу — зима настане не скоро;
- якщо на березах і дубах залишається листя — зима буде суворою;
- якщо птахи дружно відлітають на південь — слід очікувати сувору зиму;
- якщо туман зникає після сходу сонця — погода буде гарною.