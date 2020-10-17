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Ракурс
День працівників харчової промисловості відзначають 18 жовтня, фото:

18 жовтня відзначають День працівників харчової промисловості

17 жов 2020, 20:19
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18 жовтня в Україні відзначать професійне свято — День працівників харчової промисловості. Це свято щороку відзначають у третю неділю жовтня.

Воно було запроваджене у 1995 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми «на підтримку ініціативи працівників харчової промисловості, а також професійних спілок».

Також на 18 жовтня припадає Європейський день боротьби з торгівлею людьми, започаткований у 2007 році Європейським парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо цієї проблеми.

Україна у 1998 році стала однією з перших держав Європи, яка запровадила кримінальну відповідальність за злочини, пов’язані з торгівлею людьми.


Православна церква цього дня вшановує пам’ять мучениці Харитини. Вважається, що вона стала жертвою переслідувань християн в часи правління римського імператора Діоклетіана й померла у 304 році.

Народні прикмети:

  • якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру — слід очікувати сніг;
  • якщо погода безвітряна — до похолодання;
  • якщо цього дня немає снігу — зима настане не скоро;
  • якщо на березах і дубах залишається листя — зима буде суворою;
  • якщо птахи дружно відлітають на південь — слід очікувати сувору зиму;
  • якщо туман зникає після сходу сонця — погода буде гарною.

Джерело: Ракурс


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