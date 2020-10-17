Гео Лерос, фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n145257-leros-anonsiroval-prodoljenie-plenok-ermaka-i-rasskazal-pochemu-ne-publikoval-ih-ranshe-video.html

Ракурс

Гео Лерос, народный депутат, которого недавно исключили из состава фракции «Слуга народа», заявил, что против него готовится провокация, которая состоится в ближайшие дни.

По словам Лероса, эта провокация будет «осуществлена ​​руками ДРБ». Об этом Лерос заявил в сообщении, опубликованном в его Фейсбуке.

Под видом какого-то сфабрикованного дела о налогах, у меня будут проведены обыски, арестованно имущество и изъяты все электронные носители, — заявил Лерос.

Лерос считает, что целью этой провокации является именно изъятия у него электронных носителей, на которых есть продолжение так называемых «пленок Ермака» — видеозаписей якобы осуществляемой братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком «торговли» государственными должностями.

Зеленскому стало известно, что у меня есть продолжение пленок Ермака, — отметил Лерос.

Лерос уверяет, что эти записи велись вплоть до первой половины 2020 года, в то время как Зеленский ранее заявлял, что ему было известно о записях летом и в сентябре 2019 года.

Это означает только одно — что браты Ермаки, вместе с Зеленским — они сообщники, они вместе торговали этими должностями, — убежден Лерос.

По словам Лероса, он не хотел публиковать имеющиеся у него материалы до выборов, «чтобы никто не рассказывал, что это дискредитация перед голосованием», однако из-за опасений, что в дальнейшем у него может не быть возможности этого сделать, пообещал со следующей недели начать обнародовать продолжение «пленок Ермака».

Напомним, 1 сентября Лерос во время выступления в Верховной Раде раскритиковал деятельность Зеленского на должности президента за год. Вечером того же дня его исключили из фракции «Слуга народа».