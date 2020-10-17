Гео Лерос, фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n145257-leros-anonsuvav-prodovjennya-plivok-iermaka-ta-rozpoviv-chomu-ne-publikuvav-yih-ranishe-video.html

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Гео Лерос, народний депутат, якого нещодавно виключили зі складу фракції «Слуга народу», заявив, що проти нього готується провокація, котра відбудеться в найближчі дні.

За словами Лероса, ця провокація буде «здійснена руками ДРБ». Про це Лерос заявив у повідомленні, опублікованому в його Фейсбуці.

Під виглядом якоїсь сфабрикованої справи про податки, у мене будуть проведені обшуки, арештоване майно та вилучені всі електронні носії, — заявив Лерос.

Лерос вважає, що метою цієї провокації є саме вилучення в нього електронних носіїв, на яких є продовження так званих «плівок Єрмака» — відеозаписів нібито здійснюваної братом очільника Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком «торгівлі» державними посадами.

Зеленскому стало відомо, що у мене є продовження плівок Єрмака, — зазначив Лерос.

Лерос запевняє, що ці записи велися аж до першої половини 2020 року, в той час як Зеленський раніше заявляв, що йому було відомо про записи влітку та у вересні 2019 року.

Це означає лише одне — що брати Єрмаки, разом із Зеленським — вони спільники, вони разом торгували цими посадами, — переконаний Лерос.

За словами Лероса, він не хотів публікувати наявні в нього матеріали до виборів, «щоб ніхто не розказував, що це дискредитація перед голосуванням», проте через побоювання, що надалі в нього може не бути можливості цього зробити, пообіцяв з наступного тижня почати оприлюднювати продовження «плівок Єрмака».

Нагадаємо, 1 вересня Лерос під час виступу у Верховній Раді розкритикував діяльність Зеленського на посаді президента за рік. Ввечері того ж дня його виключили з фракції «Слуга народу».