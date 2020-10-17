Ситуація в Нагірному Карабаху загострилася 27 вересня, фото: NewsTracker

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Ракурс

Війна в Нагірному Карабаху, території Азербайджану, контрольованій провірменськими сепаратистами, наразі перебуває в активній фазі.

Вірменія та Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир’я, яке розпочнеться з 00.00 завтрашнього дня, 18 жовтня. Про це повідомляють прес-служби МЗС Азербайджану та Вірменії.

Також про досягнення домовленості між Азербайджаном та Вірменією щодо перемир’я у своєму Фейсбуці повідомив Ваграм Погосян — прес-секретар керівника невизнаного Нагірного Карабаху Араїка Арутюняна.

Арутюнян заявив, що Нагірний Карабах дотримуватиметься досягнутої домовленості про перемир’я.

Раніше сьогодні, 17 жовтня, прес-служба МЗС РФ повідомила, що очільник відомства Сергій Лавров провів телефонні розмови з цього питання з міністрами закордонних справ Азербайджану та Вірменії.

Ситуація в Нагірному Карабаху загострилася вранці 27 вересня. Обидві сторони звинуватили одна одну в провокаціях, котрі призвели до активізації бойових дій.

Варто додати, що сторони вже домовлялися про гуманітарне перемир’я, яке мало розпочатися 10 жовтня о 12.00. Однак вже невдовзі після початку перемир’я почали з’являтися заяви про випадки його порушення.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив офіційну позицію Києва щодо Нагірного Карабаху.