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Ракурс
Водії сотні фур заблокували в’їзді в Миколаїв. Фото: «Укртрансбезпека»

Сотня фур заблокувала рух на в’їзді в Миколаїв — що відбувається (ФОТО)

18 жов 2020, 08:12
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Штучний затор із більш ніж сотні фур створили перевізники на в’їзді в Миколаїв.

Водії вантажних автомобілів відмовляються проїхати через пункт габаритно-вагового контролю й блокують проїзд до обласного центру. Така ситуація на в’їзді в Миколаїв утворилася 17 жовтня. Про це повідомляє «Укртрансбезпека» на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що на ділянці дороги в місті Новий Буг Миколаївської області 17 жовтня розгорнули додатковий пересувний пункт габаритно-вагового контролю. Щоб запобігти руйнуванню дороги, цей пункт мав працювати цілодобово.

З вчорашнього вечора водії вантажівок відмовляються зважувати фури й почали блокувати в’їзд до Миколаєва, утворюючи штучний затор. На місці перебувають співробітники Національної поліції.

Водії сотні фур заблокували в’їзді в Миколаїв. Фото: «Укртрансбезпека»

Водії сотні фур заблокували в’їзді в Миколаїв. Фото: «Укртрансбезпека»


Водії сотні фур заблокували в’їзді в Миколаїв. Фото: «Укртрансбезпека»

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що влада закупить 50−80 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю, які встановлять на українських дорогах. Глава держави називав ситуацію з перевантаженням фур неприпустимою.

Джерело: Ракурс


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