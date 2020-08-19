Десятки нових комплексів для зважування вантажівок пообіцяв Зеленський

80 автоматичних комплексів вагового контролю встановлять на дорогах. Фото: traktorist.ua

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Будівництво доріг триває в Україні, а комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю продовжать встановлювати на українських автошляхах.

Міністерство інфраструктури України отримало завдання впровадити систему автоматичного габаритно-вагового контролю на дорогах, адже перевантажені вантажівки їх руйнують. Про це 19 серпня повідомив президент Володимир Зеленський, передає прес-служба глави держави.

Планується закупити та встановити 50−80 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю. Окрім того, Зеленський доручив залучити до габаритно-вагового контролю на дорогах представників СБУ та Національної поліції. Також вантажівкам заборонено рух автошляхами, якщо температура повітря сягає 28° за Цельсієм.

Поставлено завдання Міністерству інфраструктури перезавантажити Укртрансбезпеку. Мені здається, тут реформа дуже проста: щойно людський фактор піде з дороги — все з дорогами буде добре. Тому поставлене завдання впровадити автоматичну систему перевірки та фіксації вантажів. Вона буде — шість «пілотів» ми вже зробили біля Києва, — зазначив Зеленський.



Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський назвав водіїв-далекобійників «засранцями» через те, що вони шукають шляхи для проїзду з перевантаженими фурами українськими дорогами. Після цього групу далекобійників у месенджері Viber не заблокували. Тепер правоохоронці слідкують за тим, про що спілкуються учасники групи, та планують краще вивчити методи, до яких вдаються далекобійники, щоб не проходити ваговий контроль.

14 серпня Зеленський назвав ситуацію з перевантаженням фур неприпустимою та закликав терміново розпочати зважування вантажівок.