Картини Порошенка повторно заарештував суд. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n142682-kartyny-poroshenka-povtorno-zaareshtuvav-sud-advokat.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України і діючий народний депутат, є фігурантом одразу декількох кримінальних проваджень. Одне з проваджень стосується «незаконного переміщення культурних цінностей через державний кордон». Йдеться про 42 картини і одну літографію.

Спочатку ці картини були заарештовані судом, але через деякий час арешт зняли. Втім, ненадовго. 10 серпня Печерський районний суд заарештував зазначені картини повторно. Про це на брифінгу 19 серпня розповів адвокат Порошенка Ілля Новіков.

За словами Новікова, таке рішення свідчить про те, що в Офісі президента не готові визнавати свої помилки і «давати задню». Він також заявив, що такі дії влади нагадують йому стилістику президента РФ Володимира Путіна.

Він підкреслив, що Офіс генпрокурора в координації з іншими структурами вирішив продовжити те, що вони почали.

Новіков також зазначив, що захист буде повторно подавати апеляцію на рішення про арешт картин. Він зазначив, що апеляційний суд, ймовірно, скасує рішення Печерського райсуду, але це може розтягнутися на тижні або місяці.