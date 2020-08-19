Картины Порошенко повторно арестовал суд. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n142682-kartiny-poroshenko-povtorno-arestoval-sud-advokat.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и действующий народный депутат, является фигурантом сразу нескольких уголовных производств. Одно из производств касается «незаконного перемещения культурных ценностей через государственную границу». Речь идет о 42 картинах и одной литографии.

Изначально эти картины были арестованы судом, но через некоторое время арест сняли. Впрочем, ненадолго. 10 августа Печерский районный суд арестовал указанные картины повторно. Об этом на брифинге 19 августа рассказал адвокат Порошенко Илья Новиков.

По словам Новикова, такое решение свидетельствует о том, что в Офисе президента не готовы признавать свои ошибки и «давать заднюю». Он также заявил, что такие действия власти напоминают ему стилистику президента РФ Владимира Путина.

Он подчеркнул, что Офис генпрокурора в координации с другими структурами решил продолжить то, что они начали.

Новиков также отметил, что защита будет повторно подавать апелляцию на решение об аресте картин. Он отметил, что апелляционный суд, вероятно, отменит решение Печерского райсуда, но это может растянуться на недели или месяцы.