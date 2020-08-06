Выставка частной коллекции Порошенко. Фото: Музей Ивана Гончара в Фейсбук

https://racurs.ua/n142130-arest-kartin-iz-kollekcii-poroshenko-otmenil-sud-v-kieve.html

Ракурс

Дела Петра Порошенко продолжают расследовать правоохранители. Арест коллекции картин экс-президента Петра Порошенко отменил апелляционный суд Киева.

Ранее арест на имущество был наложен с целью обеспечения сохранности 42 картин и одной литографии, что является вещественными доказательствами в уголовном производстве. Адвокат лидера «Европейской солидарности» Игорь Головань подал апелляцию на судебное решение, в которой указал, что в данном деле нет обоснованного подозрения в совершении уголовного преступления. Об этом сообщается в материалах дела.

По словам защитника, пока отсутствует информация о намерениях Порошенко продать или подарить арестованные картины.

Сообщается, что Фемида удовлетворила апелляцию защиты, поскольку обыск в музее имени Ивана Гончара провели из-за неотложного случая, о чем свидетельствует соответствующий протокол следственных действий от 26 мая. Судьи считают, что инициатором ходатайства не была доказана законность ареста имущества.

Напомним, 26 июня музей Гончара в Киеве во второй раз посетили сотрудники Государственного бюро расследований. Следователи ГБР приехали в музей, где открылась выставка коллекции семьи Порошенко.

Ранее, 26 мая, Порошенко вызвали на допрос в ГБР как свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников, но вместо допроса экс-президент открыл выставку картин.