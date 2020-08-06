Ответственность за незаконное обогащение пытаются отменить нардепы от ОПЗЖ

Незаконное обогащение. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n142129-otvetstvennost-za-nezakonnoe-obogaschenie-pytautsya-otmenit-nardepy-ot-opzj.html

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Борьба с коррупцией среди чиновников регулируется законом о незаконном обогащении. Народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» направили три представления в Конституционный суд, чтобы проверить на конституционность статьи 96−1 и 96−2 Уголовного кодекса Украины (специальная конфискация и случаи применения специальной конфискации), а также положения закона о незаконном обогащении.

Текст представления, который направили народные депутаты Григорий Мамка и Олег Волошин, обнародовали на сайте Конституционного суда Украины (КСУ).

Народные депутаты утверждают, что ст. 368−5 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, является неконституционной.

По мнению нардепов, к уголовной ответственности нельзя привлечь должностное лицо, которое приобрело активы на сумму более 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан и превышающее его законные доходы, если обогащение произошло путем заработка членов семьи должностного лица.

Парламентарии указывают, что использование такой юридической конструкции как «превышает законные доходы» порождает правовую неопределенность, поскольку невозможно определить, за какой именно период необходимо считать доходы чиновника для выявления незаконного обогащения.

Авторы представления считают, что возложение на чиновника обязанности доказывания непричастности своих активов к активам члена семьи противоречит презумпции невиновности. В представлении говорится, что статья о незаконном обогащении позволяет распространить свое действие на деяния, совершенные до ее вступления в силу.

Сообщается, что это не единственное представление, которое направили в суд депутаты от ОПЗЖ. Также они жалуются на неконституционность положений статей Уголовного кодекса и Конституции Украины, которые касаются специальной конфискации имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, что парламент принял законопроект о незаконном обогащении украинских чиновников.