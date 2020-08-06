Відповідальність за незаконне збагачення намагаються скасувати нардепи від ОПЗЖ

Незаконне збагачення. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n142129-vidpovidalnist-za-nezakonne-zbagachennya-namagautsya-skasuvaty-nardepy-vid-opzj.html

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Боротьба з корупцією серед посадовців регулюється законом про незаконне збагачення. Народні депутати від «Опозиційної платформи — За життя» направили три подання до Конституційного суду, щоб перевірити на конституційність статті 96−1 та 96−2 Кримінального кодексу України (спеціальна конфіскація і випадки застосування спеціальної конфіскації), а також положення закону про незаконне збагачення.

Текст подання, який направили народні депутати Григорій Мамка й Олег Волошин, оприлюднили на сайті Конституційного суду України (КСУ).

Народні депутати стверджують, що ст. 368−5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, є неконституційною.



На думку нардепів, до кримінальної відповідальності не може притягатися посадова особа, яка набула у власність активи, вартість яких складає понад 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та перевищує її законні доходи, якщо збагачення відбулося шляхом заробітку членів родини посадовця.

Парламентарі вказують, що використання такої юридичної конструкції як «перевищує законні доходи» породжує правову невизначеність, оскільки неможливо визначити, за який саме період необхідно рахувати доходи посадовця для виявлення незаконного збагачення.

Автори подання вважають, що покладення на посадовця обов’язку доведення непричетності своїх активів до активів члена сім’ї суперечить презумпції невинуватості. У поданні йдеться, що стаття про незаконне збагачення дає змогу поширити свою дію на діяння, що були вчинені до набрання нею чинності.

Повідомляється, що це не єдине подання, яке направили до суду депутати від ОПЗЖ. Також вони скаржаться на неконституційність положень статей Кримінального кодексу й Конституції України, які стосуються спеціальної конфіскації майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що парламент ухвалив законопроект про незаконне збагачення українських чиновників.