Музей Гончара снова потерпает от ГБР — что происходит

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Ракурс

Музей Гончара в Киеве сегодня снова посетили сотрудники Государственного бюро расследований. Следователи ГБР приехали в музей, где утром открылась выставка коллекции семьи Порошенко. Об этом «Европейская Солидарность» сообщила в Facebook.

По словам очевидцев, следователь, приезжавший и месяц назад, не показал своего удостоверения должным образом. Ранее он также якобы демонстрировал недействительные документы. На этот раз у сотрудников ГБР не было решения суда, которое санкционировало бы их попадание в музей.

«Прямой» сообщает, что вчера силовики также приезжали в музей, но, увидев журналистов, решили уйти.

Нынешняя власть реализовала один «позитив»: своими нелепыми и незаконными действиями сделала рекламу музею Гончара. Сегодня здесь открылась необычная выставка, где представлены полотна художников, большинство из которых имеют непосредственное отношение к Украине, — написал в Фейсбуке Порошенко.

Напомним, картины мировых художников за тюремной решеткой — так оформлена выставка в этот раз. Директор музея Петр Гончар показал, что картины находятся «под арестом», в зарешеченном пространстве.

26 мая Порошенко вызвали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников, но вместо допроса Порошенко открыл выставку картин. Позже сотрудники ГБР выломали двери в музее Гончара и арестовали картины. Затем Порошенко вызвали на допрос в ГБР.