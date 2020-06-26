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Ракурс
Музей Гончара знову потерпає від ДБР — що відбувається

Дубль другий — ДБР знову нагрянуло в музей Гончара (ФОТО, ВІДЕО)

26 чер 2020, 16:55
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Музей Гончара у Києві сьогодні знову відвідали працівники Державного бюро розслідувань. Слідчі ДБР приїхали до музею, де зранку відкрилася виставка колекції родини Порошенків. Про це «Європейська Солідарність» повідомила у Facebook.

За словами очевидців, слідчий, який приїжджав і місяць тому, не показав свого посвідчення належним чином. Раніше він також нібито демонстрував недійсні документи. Цього разу працівники ДБР при собі не мали рішення суду, яке санкціонувало б потрапляння до музею.

Музей Гончара знову потерпає від ДБР — що відбувається

«Прямий» повідомляє, що вчора силовики ДБР вже приїжджали до музею Гончара, але побачивши журналістів вирішили піти.

Нинішня влада спромоглася лише на один «позитив»: своїми безглуздими та незаконними діями зробила рекламу музею Гончара. Сьогодні тут відкрилася незвична виставка, де представлені полотна митців, більшість з яких мають безпосередній стосунок до України, — написав у Фейсбук Порошенко.

Нагадаємо, картини світових художників за тюремними ґратами — так оформлена виставка цього разу. Директор музею Петро Гончар показав, що картини перебувають «під арештом», у заґратованому просторі.

Музей Гончара знову потерпає від ДБР — що відбувається

Музей Гончара знову потерпає від ДБР — що відбувається

Музей Гончара знову потерпає від ДБР — що відбувається


Музей Гончара знову потерпає від ДБР — що відбувається

Музей Гончара знову потерпає від ДБР — що відбувається

Джерело: Ракурс


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