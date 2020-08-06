Виставка приватної колекції Порошенків. Фото: Музей Івана Гончара у Фейсбук

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Справи Петра Порошенка продовжують розслідувати правоохоронці. Арешт колекції картин екс-президента Петра Порошенка скасував апеляційний суд Києва.

Раніше арешт на майно було накладено з метою забезпечення збереження 42 картин та однієї літографії, що є речовими доказами у кримінальному провадженні. Адвокат лідера «Європейської солідарності» Ігор Головань подав апеляцію на судове рішення, в якій вказав, що в даній справі немає обґрунтованої підозри в скоєнні кримінального злочину. Про це повідомляється у матеріалах справи.

За словами захисника, наразі відсутня інформація про наміри Порошенка продати або подарувати заарештовані картини.

Повідомляється, що Феміда задовольнила апеляцію захисту, оскільки обшук у музеї імені Івана Гончара провели через невідкладний випадок, про що свідчить відповідний протокол слідчих дій від 26 травня. Судді вважають, що ініціатором клопотання не була доведена законність арешту майна.

Нагадаємо, 26 червня музей Гончара у Києві вдруге відвідали працівники Державного бюро розслідувань. Слідчі ДБР приїхали до музею, де відкрилася виставка колекції родини Порошенків.

Раніше, 26 травня, Порошенка викликали на допит в ДБР як свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників, але замість того, щоб прийти на допит, екс-президент відкрив виставку картин.