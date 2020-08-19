Десятки новых комплексов для взвешивания грузовиков пообещал Зеленский

80 автоматических комплексов весового контроля установят на дорогах. Фото: traktorist.ua

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Строительство дорог в Украине продолжается, а комплексы автоматического габаритно-весового контроля продолжат устанавливать на украинских автодорогах.

Министерство инфраструктуры Украины получило задание внедрить систему автоматического габаритно-весового контроля на дорогах, ведь перегруженные грузовики их разрушают. Об этом 19 августа сообщил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

Планируется закупить и установить 50−80 комплексов автоматического габаритно-весового контроля. Кроме того, Зеленский поручил привлечь к габаритно-весовому контролю на дорогах представителей СБУ и Национальной полиции. Также грузовикам запрещено движение по автодорогам, если температура воздуха достигает 28° по Цельсию.

Поставлена задача Министерству инфраструктуры перезагрузить Укртрансбезопасность. Мне кажется, здесь реформа очень проста: как только человеческий фактор уйдет с дороги — все с дорогами будет хорошо. Поэтому поставлена задача внедрить автоматическую систему проверки и фиксации грузов. Она будет — шесть «пилотов» мы уже сделали возле Киева, — отметил Зеленский.



Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал водителей-дальнобойщиков «засранцами» из-за того, что они ищут пути для проезда с перегруженными фурами по украинским дорогам. После этого группу дальнобойщиков в мессенджере Viber не заблокировали. Теперь правоохранители следят за тем, о чем общаются участники группы, и планируют лучше изучить методы, к которым прибегают дальнобойщики, чтобы не проходить весовой контроль.

14 августа Зеленский назвал ситуацию с перегрузом фур недопустимой и призвал срочно начать взвешивание грузовиков.