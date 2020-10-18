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Ракурс
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Фото: news.pn

Срыв перемирия в Нагорном Карабахе — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

18 окт 2020, 09:10
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Гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе сорвано — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении соглашения.

Азербайджан нарушил новое соглашение о перемирии, которое было достигнуто накануне вечером. В Ереване зафиксировали ракетные выстрелы и заявили о наступлении противника в южном направлении в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в Telegram.

В то же время Азербайджан заявил о том, что армянская армия сегодня ночью обстреляла из минометов и артиллерии окрестности Джебраила и села на реке Араз. Военные в результате обстрелов не пострадали.


Напомним, Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии, которое начнется с 00.00 18 октября.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях, которые привели к активизации боевых действий.

Источник: Ракурс


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