Коронавірус в Україні. Фото:

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Коронавірус в Україні за суботу, 17 жовтня, підтвердили у 5 тис. 231 особи.

Загалом із початку епідемії коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопили 298 тис. 872 особи. Наразі хворіють 167 тис. 888 осіб. Вчора медики фіксували 5 тис. 68 підозр на інфікування. Про це 18 жовтня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Хвороба вчора забрала життя 90 осіб, а загалом від коронавірусу померли вже 5 тис. 607 осіб. Вчора видужали 1 тис. 264 особи, а загалом подолали важку хворобу 125 тис. 377 хворих.

Найбільше випадків коронавірусу за 17 жовтня фіксували у таких регіонах:

Харківська область — 589 нових хворих;

Київ — 453 випадки;

Хмельницька область — 338 хворих;

Сумська область — 326 нових інфікувань;

Житомирська область — 248 нових заражених.

За 17 жовтня найменше випадків COVID-19 виявили у Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях — 52, 88 та 92 заражених відповідно.

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні зафіксували нові коронавірусні рекорди —інфікувалися 6 тис. 410 осіб, а померли 109 українців.