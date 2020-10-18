Живой COVID-19 впервые обнаружили на замороженных продуктах. Фото: sok.media

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Ракурс

Живой коронавирус впервые нашли на упаковке замороженных продуктов в Китае.

Вирус обнаружили на упаковке импортной замороженной трески, когда расследовали причину новой вспышки COVID-19 в городе Циндао на востоке страны. Человек при контакте с такой упаковкой может заразиться COVID-19, но шансы очень низкие. Об этом сообщается на веб-странице китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Китайские специалисты отметили, что коронавирус может храниться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях. Ранее ученые не регистрировали ни одного случая инфицирования коронавирусом из-за контакта с замороженными продуктами.

Покупателям и торговцам не советуют прикасаться без средств защиты к замороженным продуктам. После контакта с такой упаковкой специалисты посоветовали не касаться носа, глаз или рта, а помыть руки или обработать их антисептиком.

Напомним, ученые установили, что коронавирус на банкнотах, экранах телефонов и нержавеющей стали может оставаться заразным в течение 28 дней.