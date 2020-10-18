Сотни машин стоят на границе с Венгрией. Фото: ГПСУ

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На границе Украины и Венгрии 18 октября образовалась огромная очередь из сотен автомобилей.

Очереди наблюдаются на пункте пропуска «Лужанка» и «Тиса» на Закарпатье. По состоянию на 9.00 па ПП «Лужанка» стояли 200 автомобилей, а на пункте пропуска «Тиса» очередь образовали 15 транспортных средств. Об этом сообщил пресс-центр Западного управления Государственной пограничной службы.

Ранее в ГПСУ сообщалось, что с 20 по 22 октября на пункте пропуска «Тиса» будет проводиться обследование моста. Отмечалось, что 20 октября с 09.00 до 17.00 будет частично ограничено движение легкового автотранспорта на въездном и выездном направлениях. А 21 и 22 октября с 09.00 до 17.00 закроют движение для грузовиков, поскольку планируется обследование внешних элементов моста.

Напомним, в мае на Закарпатье водители микроавтобусов заблокировали пункт пропуска «Тиса» на границе с Венгрией. Шоферы бусов сделали это из-за невозможности попасть в Украину.