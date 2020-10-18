Сотні машин стоять на кордоні з Угорщиною. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n145265-masshtabna-cherga-z-soten-avto-utvorylasya-na-kordoni-z-ugorschynou-foto.html

Ракурс

На кордоні України та Угорщини 18 жовтня утворилася величезна черга із сотень автомобілів.

Черги спостерігаються на пункті пропуску «Лужанка» і «Тиса» на Закарпатті. Станом на 9.00 па ПП «Лужанка» стояли 200 автомобілів, а на пункті пропуску «Тиса» чергу утворили 15 транспортних засобів. Про це повідомив прес-центр Західного управління Державної прикордонної служби.

Раніше в ДПСУ повідомлялося, що з 20 по 22 жовтня на пункті пропуску «Тиса» проводитиметься обстеження мосту. Наголошувалося, що 20 жовтня з 09.00 до 17.00 буде частково обмежено рух легкового автотранспорту на в’їзному та виїзному напрямках. А 21 та 22 жовтня з 09.00 до 17.00 закриють рух для вантажівок, оскільки планується обстеження зовнішніх елементів мосту.

Нагадаємо, у травні на Закарпатті водії мікроавтобусів заблокували пункт пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною. Шофери бусів зробили це через неможливість потрапити в Україну.