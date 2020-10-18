Живий COVID-19 вперше виявили на заморожених продуктах. Фото: sok.media

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Ракурс

Живий коронавірус вперше знайшли на упакуванні заморожених продуктів у Китаї.

Вірус виявили на упаковці імпортної замороженої тріски, коли розслідували причину нового спалаху COVID-19 у місті Циндао на сході країни. Людина при контакті з таким упакуванням може заразитися COVID-19, але шанси дуже низькі. Про це повідомляється на веб-сторінці китайського Центру з контролю і профілактики захворювань.

Китайські фахівці зазначили, що коронавірус може зберігатися на упакуванні протягом тривалого часу при особливих умовах. Раніше вчені не реєстрували жодного випадку інфікування коронавірусом через контакт із замороженими продуктами.

Покупцям та торговцям не радять торкатися без засобів захисту заморожених продуктів. Після контакту з таким пакуванням фахівці порадили не торкатися носа, очей або рота, а помити руки або обробити їх антисептиком.

Нагадаємо, вчені встановили, що коронавірус на банкнотах, екранах телефонів та нержавіючій сталі може залишатися заразним впродовж 28 днів.