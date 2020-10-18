Высокогорье Карпат снова покрыло снегом. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/n145270-vysokogore-karpat-snova-pokrylo-snegom-foto.html

Ракурс

Снег покрыл высокогорье украинских Карпат в воскресенье, 18 октября.

На горе Поп Иван по состоянию на сегодняшнее утро температура воздуха опустилась ниже нуля. Столбики термометров показывали 2° мороза. Видимость здесь ограничена до 50 м, а ветер фиксируется юго-западный 3−5 м/с. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

В сети поисково-спасательный пост опубликовал фото, на котором видно, что гору покрыло снегом.

Напомним, 15 октября в Карпатских горах фиксировали снегопады. Синоптики объясняли, что в последние дни Карпатами прошел активный циклон, который привел к снижению температуры воздуха, в результате чего на высокогорье начал выпадать снег.