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Ракурс
Высокогорье Карпат снова покрыло снегом. Фото: volynnews.com

Высокогорье Карпат снова покрыло снегом (ФОТО)

18 окт 2020, 13:40
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Снег покрыл высокогорье украинских Карпат в воскресенье, 18 октября.

На горе Поп Иван по состоянию на сегодняшнее утро температура воздуха опустилась ниже нуля. Столбики термометров показывали 2° мороза. Видимость здесь ограничена до 50 м, а ветер фиксируется юго-западный 3−5 м/с. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

В сети поисково-спасательный пост опубликовал фото, на котором видно, что гору покрыло снегом.


Снег на высокогорье Карпат. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Напомним, 15 октября в Карпатских горах фиксировали снегопады. Синоптики объясняли, что в последние дни Карпатами прошел активный циклон, который привел к снижению температуры воздуха, в результате чего на высокогорье начал выпадать снег.

Источник: Ракурс


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